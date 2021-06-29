Девушка голыми руками взяла в руки сотни пчел и восхитила пользователей сети

Девушка из Техаса переселила колонию пчел голыми руками и восхитила пользователей сети. Видео с насекомыми выложила на своей странице в Instagram пчеловодческая компания Texas Beeworks.

Мужчина использовал старую стиральную машину в качестве емкости для компоста во дворе. Однако скоро пчелы устроили там улей. Пчелы начали вести себя агрессивно и несколько раз укусили американца, после чего он вызвал специалистов пчеловодческой компании.

В ролике видно, как пчеловод Эрика Томпсон (Erika Thompson) безо всякой защиты вытаскивает соты из машины и перекладывает их в специальные ящики, а потом аккуратно собирает сотни насекомых голыми руками.

Пользователи сети были удивлены спокойному голосу девушки во время работы. «Тебе нужно записывать ролики по медитации», — написал один из комментаторов.

«Не все герои носят плащи», — пошутил другой.

В марте Эрика Томпсон уже обращала на себя внимание интернет-сообщества, когда помогла семье, у которой завелись пчелы в сарае. На видео девушка без защитного костюма смогла переселить улей.