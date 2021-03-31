В американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, 15 тысяч пчел залетели в припаркованный у магазина автомобиль. Об этом сообщает People.

28 марта в пожарную службу города поступило обращение от водителя, который вернулся к своей машине из торгового центра, погрузил продукты и уже было собрался уезжать, как заметил рой пчел на заднем сиденье. Спасатели прибыли на место и оградили территорию, чтобы обеспечить безопасность других покупателей.

После этого пожарные позвали на помощь увлекающегося пчеловодством коллегу по имени Джесси Джонсон (Jesse Johnson), у которого в тот день был выходной. Пожарный прибыл на место с личным оборудованием: ульем, маслом лемонграсса, перчатками и защитным костюмом.

Джонсону удалось поместить рой в улей за два часа, после чего он перевез пчел к себе на пасеку.

За это время насекомые успели ужалить охранника торгового центра. О других пострадавших не сообщалось.

Ранее в сети разошлось видео, на котором пчеловодка без защитного костюма берет пчел горстями и голыми руками переносит их в новый улей. Героиня ролика была в шоке, когда узнала, что ролик посмотрели больше 60 миллионов человек, так как для нее это был обычный рабочий день.