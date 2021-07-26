Агрессивные пчелы покусали бывшего полицейского и погубили двух его собак

Агрессивные пчелы искусали жителя американского города Даймонд-Бар, штат Калифорния, и погубили двух его собак. Об этом сообщает сайт телеканала KTLA.

Тысячи пчел атаковали бывшего полицейского Боба Рамоса (Bob Ramos), когда он вместе с тремя собаками вышел на прогулку во двор своего дома.

Американец подчеркнул, что насекомые были крайне злы. В попытке спастись собаки побежали в дом и прорвали установленную на двери москитную сетку. Пока мужчина пытался обезопасить питомцев, пчелы укусили его больше 40 раз. Они залетели под полотенце, которое Рамос накинул на голову, и искусали его лицо и уши.

После нападения насекомых выжила только крупная собака по кличке Роло. Два пса поменьше, которые принадлежали дочери американца, скончались.

«Я пытаюсь убедить себя, что сделал все, что мог», — сказал Рамос и расплакался.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас получил более 300 пчелиных укусов. Спасатели в защитных костюмах прибыли на место происшествия и доставили американца в больницу, где он позже скончался.

