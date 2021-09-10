В Москве завели дело после смерти пенсионерки и внучки от отравления арбузом

В Москве завели уголовное дело после того, как бабушка и внучка съели арбуз и умерли

Возбуждено уголовное дело после смерти пенсионерки и ее внучки от отравления арбузом, который был куплен в одном из московских магазинов. Об этом сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по столице.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

На данный момент следователи выехали в городскую больницу, чтобы получить более достоверную информацию. Специалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось что в Москве бабушка и внучка умерли, съев арбуз из «Магнита». Семья купила его в магазине, который находится на Совхозной улице, 8 сентября. На следующий день у 15-летней девочки, ее матери и бабушки началась рвота. К вечеру их доставили в медицинское учреждение. Состояние пенсионерки и подростка было критическим. В результате пожилая женщина с внучкой скончались, а состояние матери удалось стабилизировать.

