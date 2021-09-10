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Стали известны результаты экспертизы арбузов из «Магнита»

В «Магните» заявили об отсутствии опасности в арбузах, продающихся в их сети
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В сети магазинов «Магнит» заявили, что лабораторная экспертиза не обнаружила отклонений от норм пищевой безопасности в арбузах, которые продавались в магазине на улице Совхозная в Москве. Об этом стало известно радио Sputnik.

«"Магнит" идентифицировал партию арбузов, которые были в продаже в магазине на Совхозной. В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности», — объяснили в пресс-службе сети магазинов.

Кроме того, в сообщении отмечается, что всю партию арбузов сняли до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время представители торговой сети сотрудничают со следствием и предоставляют органам необходимую информацию.

10 сентября стало известно, что 15-летняя девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из «Магнита». В медучреждение пенсионерка с подростком поступили в критическом состоянии, после чего скончались. Состояние матери удалось стабилизировать. Позже госпитализировали их соседку, которая также пожаловалась на отравление. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

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