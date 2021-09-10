Токсиколог прокомментировал смерть двух москвичей после отравления арбузом

Причиной летального отравления арбузом может служить намеренное отравление, так как в ином случае умереть от употребления этого плода нельзя. Так смерть двух москвичей после отравления арбузом прокомментировал заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени И.И. Мечникова Виктор Шилов, его слова опубликовал «Московский комсомолец».

«Такое возможно только, если у этой истории криминальный подтекст и арбуз был искусственно отравлен», — сказал эксперт, отметив, что он не помнит летальных исходов после отравления арбузом.

В свою очередь, нутрициолог Нина Козлова заявила, что при употреблении арбуза в пищу можно отравиться от содержащихся там нитратов или же от бактерий, которые попали через треснувшую корку плода. Исход в подобном случае не будет летальным, но состояние пострадавшего может оказаться тяжелым.

Ранее стало известно, что 15-летняя девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из «Магнита». Уточнялось, что в медучреждение пенсионерка с подростком поступили в критическом состоянии. Они скончались, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку. На данный момент Следственный комитет возбудил уголовное дело.