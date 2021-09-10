В России выбрали самый большой арбуз страны в ходе конкурса «Агробаттл». Об этом сообщает ГТРК «Оренбург».

Самым крупным был признан плод, выращенный в Соль-Илецке Оренбургской области. Его вес составил 67 килограммов 100 граммов — таким образом оренбургский арбуз оказался на восемь килограммов тяжелее своего ближайшего конкурента.

По словам бахчевода Виталия Мокрушина, который и вырастил арбуз-победитель, получать плоды подобного размера помогает специальная технология. Так, арбузы прививают на маленькую японскую тыкву, которая отличается мощной корневой системой, в результате чего они вырастают столь крупными.

Как отметил Мокрушин, всего в этом году он высадил по такой технологии около 3 тысяч арбузов. В итоге урожай оказался в два раза больше, чем при использовании обычных методов, подчеркнул бахчевод.