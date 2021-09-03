Россиянка разочаровалась в магазинных арбузах и вырастила свои

Жительница Пскова Ирина Полякова разочаровалась в покупных магазинных арбузах и решила вырастить собственные на грядке. Теперь местные жители приходят к псковичке в огород, чтобы своими глазами увидеть южную ягоду в средних широтах. Об этом сообщает ГТРК Псков.

Отмечается, что выращиванием арбузов россиянка занимается 15 лет. Всю нужную информацию ищет в интернете. Однако такой крупный урожай вырос у нее впервые. Этому поспособствовала и жаркая погода, и песчаная почва, и новая технология, которой воспользовалась Полякова. Всего на ее участке выросло около 70 плодов.

Так, россиянка прививала арбузы на тыкву лагенарию. «Если арбузы растут на корнях тыквы, то они более выносливые к условиям природным, их больше вырастает на одном кусте и они крупнее. Поэтому такая вот процедура, я проводила ее весной, она достаточно сложная, сродни хирургической операции вот эта прививка, но у меня все получилось», — рассказала псковичка.

С полутора соток хозяйства она собрала более 70 плодов разных сортов и размеров. По словам Поляковой, семена арбузов она заказывала из Крыма. Россиянка призналась, что большую опасность для сладкой ягоды составляют птицы, которые хотят ей полакомиться. Поэтому арбузы приходится закрывать от пернатых ящиками.

Отмечается, что арбузы Полякова не продает — говорит, жалко. Спелыми ягодами она делится с друзьями и знакомыми. Выросший во Пскове арбуз по вкусу не уступает южному.

