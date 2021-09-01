В Новосибирске собрали 900 тонн макулатуры и 15 тонн батареек

В Новосбирске в рамках экологического проекта «Разделяй и сохраняй» собрали 900 тонн макулатуры и 15 тонн батареек. Об этом сообщает местный портал VN.ru.

Организаторы отметили, что целью мероприятия является воспитание экологической культуры среди детей и молодежи, а также внедрение практики раздельного сбора отходов. Так, в сборе вторсырья приняли участие 550 учебных заведений.

В общей сложности ученикам, воспитанникам детских садов, педагогам и родителям удалось добыть 900 тонн макулатуры, шесть тонн крышек, 15 тонн батареек и 400 килограммов ПЭТ-отходов. Все вторсырье было переработано в Новосибирске и Челябинске.

Согласно материалу, вырученные от переработки средства направляются в приюты. Победители проекта награждаются бесплатными билетами в зоопарк, планетарий и дельфинарий.

В августе воронежских школьников пригласили на Всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии. Для участия детям достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Экология», который направлен на сохранение окружающей среды и повышение качества и продолжительности жизни граждан.