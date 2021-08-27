Воронежских школьников пригласили на Всероссийскую онлайн-олимпиаду по экологии

Воронежских школьников пригласили принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по экологии. Соответствующая информация появилась на сайте правительства Воронежской области.

Мероприятие реализуется в рамках масштабного национального проекта «Экология», который направлен на сохранение окружающей среды и повышение качества и продолжительности жизни граждан.

Олимпиада проводится в онлайн-формате одновременно для всех учеников с первого по девятый класс во всех регионах России. Для участия детям достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

«Конкурс направлен на развитие экологического мышления учащихся, повышение экологической сознательнoсти, а также вовлечение в экологическую повестку не только школьников, но и их родителей, и педагогов», — подчеркнули в департаменте.

Ранее в августе сообщалось, что в свердловские школы поступят почти 50 тысяч учебников по православной культуре. Речь идет о пособии «Основы православной культуры». РПЦ выделила по одному учебнику на каждого четвероклассника.