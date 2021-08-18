В Воронеже впервые состоится первенство мира по скалолазанию

Спортсмены из 38 стран поборются в первенстве мира по скалолазанию в Воронеже

Первенство мира по скалолазанию впервые проведут в Воронеже с 21 по 30 августа. В соревнованиях будут участвовать 419 спортсменов из 38 стран, они поборются в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность» и «боулдеринг», уточняет пресс-служба правительства Воронежской области.

Представители США, России, Италии, Франции, Великобритании, Германии и других государств померяются навыками в трех возрастных категориях: 14−15, 16−17 и 18−19 лет.

Отмечается, что в составе российской сборной на соревнованиях выступят двое победителей первенства мира — одержавший победу в 2019 году в лазании на скорость Ярослав Пашков из Свердловской области и уроженка Красноярского края Полина Кулагина, завоевавшая золото в этой же дисциплине в 2017 году.

Губернатор Александр Гусев рассказал, что Воронежская область является одним из «oпорных» регионов для российского скалолазания. «В детскo-юнoшеских и молoдежных скалoлазных секциях занимается пoрядка одной тысячи челoвек в вoзрасте oт шести лет. Крoме тoго, центр скалoлазания "Энергия" является oдним из лучших в стране. Здесь можнo провoдить сoревнования самoго высoкого урoвня. Стoлица Чернoземья уже вo втoрой раз будет принимать крупнейшие междунарoдные сoстязания», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии состоится фестиваль мировых рекордов. В рамках мероприятия, которой пройдет 23 августа, спортсмены, артисты и кулинары установят более десяти рекордов на Эльбрусе. На поляне Азау и возле пансионата «Иткол» жители разных районов региона приготовят восемь национальных блюд, а повара проведут мастер-классы по кавказской кухне.