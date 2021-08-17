Российские альпинистки первыми в мире покорили скальный пик в Киргизии

Марина Попова, Мария Дюпина и Надежда Оленева поднялись на вершину пика в Киргизии

Российские альпинистки Марина Попова, Мария Дюпина и Надежда Оленева первыми в мире покорили безымянный скальный пик в Киргизии. Об этом пишет Newslab.ru

Отмечается, что девушки поднялись на пик высотой 4818 метров над уровнем моря, который находится в долине Орточашма, неподалеку от ущелья Каравшин в Киргизии.

По словам руководителя группы Марины Поповой, с особенностями местной погоды участницы были знакомы. Тем не менее восхождение было сложным — шел мокрый снег и град.

«Хорошо, что у нас есть богатый сибирский опыт сурового климата! Несколько раз за восхождение вымокли и замерзли, но зато получили невероятные впечатления как спортсменки и первооткрывательницы. Ведь мы побывали на вершине, на которой никто и никогда до нас не был», — добавила Попова.

Маршруту, которым поднимались альпинистки, будет присвоена категория сложности 5Б. На правах первопроходцев, девушки имеют возможность дать название трассе и покоренному пику.

Ранее в августе путешественник Виктор Сибирин отправился из Ачинска, Красноярский край, в Листвянку — Байкал на инвалидной коляске. Отмечалось, что это не первый маршрут россиянина: он уже добирался из родного города до Боготола, Красноярска и Абакана.