В Сочи появится современная теннисная академия

Теннисистка Елена Веснина будет развивать современную теннисную академию в Сочи

В Сочи построят современную теннисную академию. Об этом сообщает РИА Новости.

В академии будет десять открытых и закрытых кортов, тренажерный зал и база для восстановления спортсменов. По информации агентства, развитием нового объекта займется теннисистка Елена Веснина, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Токио.

Веснина с детства живет и тренируется в Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский для удобства спортсменки подарил ей квартиру. Кроме того, он поручил чиновникам подобрать участок для академии.

В российском финале парного теннисного разряда на Олимпиаде Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев стали олимпийскими чемпионами, а Елена Веснина и Аслан Карацев завоевали серебро.