Российские теннисистки Веснина и Кудерметова проиграли в матче за бронзу на ОИ

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова проиграли в матче за бронзовые награды в парном женском разряде на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки уступили соперницам из Бразилии Луизе Стефани и Лауре Пигосси. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 9:11. При этом в тай-брейке россиянки имели четыре матчбола.

За золотые медали между собой поборются Барбора Крейчикова и Катерина Синякова из Чехии и швейцарки Белинда Бенчич и Виктория Голубич. Матч пройдет 1 августа.

30 июля Веснина в паре с Асланом Карацевым вышли в финал Олимпиады в миксте. В решающем матче они сыграют против соотечественников Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева. Таким образом, российские теннисисты гарантировали себе золотые и серебряные медали в этом виде программы.