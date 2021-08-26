В свердловские школы поступят почти 50 тысяч учебников по православной культуре

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что в школы Свердловской области поступит почти 50 тысяч новых учебников по основам православной культуры. Его слова приводит пресс-служба Екатеринбургской епархии РПЦ.

Речь идет о пособии «Основы православной культуры». РПЦ выделила по одному учебнику на каждого четвероклассника. Уточняется, что книга подготовлена Синодальным отделом религиозного образования и катехизации, который возглавляет митрополит Евгений. Свердловская область стала первым регионом, получившим это пособие.

«Мы понимаем, что появление одного учебника взамен другого или третьего принципиально не изменит духовную, нравственную ситуацию в сердцах, в сознании наших детей и, конечно же, школ, поэтому Синодальный отдел религиозного образования и катехизации сейчас активно занимается созданием системы подготовки учителей, которые трудятся в светских школах, в том числе по этому учебнику», — высказался митрополит.

В июле сообщалось, что что в Ейске открыли уникальную выставку старообрядческих икон. Россиянам также рассказали о процессах создания такой иконы. Методы иконописи не менялись на протяжении нескольких веков.