В Екатеринбурге пройдет окружной этап военно-технического форума «Армия»

На Урале с 26 по 28 августа состоится военно-технический форум «Армия-2021»

В Екатеринбурге на полигоне «Свердловский» пройдет военно-технический форум «Армия-2021». Об этом сообщает «Областная газета».

Мероприятие окружного этапа состоится с 26 по 28 августа. В течение трех дней посетителям полигона будут показывать выступления подразделений спецназа, роты почетного караула и спортсменов-парашютистов. 28 августа гости форума смогут увидеть военно-историческую реконструкцию боевых эпизодов успешно проведенной советскими войсками в 1944 году Ясско-Кишиневской стратегической наступательной операции.

Помимо этого, на стационарных площадках организаторы события развернут 15 тематических экспозиций, где выставят как современную, так и раритетную военную технику, а также образцы продукции ведущих оборонных предприятий Урала.

Согласно информации издания, ожидается, что большой популярностью у посетителей будет пользоваться медицинский модуль: там гости форума смогут получить консультацию военных врачей-специалистов, измерить артериальное давление, пройти ЭКГ, ультразвуковую диагностику и флюорографию.

На полигоне будут также работать детские площадки и различные игровые зоны. Наконец, десантники ЦВО проведут обучение юных посетителей прыжкам с парашютной вышки, а военнослужащие мотострелкового соединения обучат гостей кататься на бронемашинах БТР-80, «Тайфун» и «Тигр».

Ранее в августе сообщалось, что в Екатеринбурге построят девять новых парков. Так, возле драматического театра появился Сад Трав. Там посажено большое количество уральских растений. Помимо этого, планируется благоустроить сад на улице Февральской революции. Там выкупили старинную усадьбу, чтобы превратить ее в креативный кластер.