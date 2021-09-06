Россиянин вырастил тыкву весом более полутонны и выиграл конкурс бахчеводов

На Кубани прошел конкурс «Агробатл», на котором жители России и Белоруссии представили бахчевые, выращенные на их огородах. Победителем в состязании «Самая большая тыква» стал Максим Величко из Краснодарского края. Ему удалось вырастить тыкву весом 544 килограмма. Об этом сообщается в Instagram фермерского хозяйства «Пономарево».

Второе место в соревновании профессиональных бахчеводов занял Игорь Гринько из Белоруссии, чья тыква весила 422 килограмма. На третьем месте оказался Армен Кулахсзян по прозвищу Ованес Тыкванян, вес его тыквы составил 294 килограмма. Чтобы взвесить гигантов, их на специальных тросах грузили на весы.

Кроме того, победитель конкурса тыкв Максим Величко занял второе место в аналогичном конкурсе арбузов. Он вырастил ягоду весом в 59,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что Кулахсзян долго готовился к конкурсу. Он осадил семена тыквы три месяца назад, чтобы принять участие в «Агробатле», и удобрял урожай отваром крапивы и ромашки. К старту состязания овощ уже не помещался на десяти сотках участка.