У выжившей после отравления арбузом москвички ухудшилось состояние здоровья

В Москве у 38-летней родственницы бабушки и внучки, которые умерли после отравления арбузом из магазина, стабилизировалось состояние и она под свою ответственность уехала домой. Однако позже ее здоровье вновь ухудшилось и женщину увезли в реанимацию, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, она находится в инфекционной больнице. Согласно результатам анализов в ее организме имеется кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения. Москвичка находится в тяжелом состоянии, врачи пока не давали каких-либо прогнозов.

10 сентября стало известно, что девочку, ее мать и бабушку госпитализировали после того, как они поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, состояние матери врачи стабилизировали. С жалобами на отравление в больницу попала и соседка семьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Представители «Магнита» огласили результаты экспертизы арбузов с прилавка: отклонения от норм пищевой безопасности в ягодах не нашли.