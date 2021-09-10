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Родственница умерших после отравления арбузом бабушки и внучки попала в больницу
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У выжившей после отравления арбузом москвички ухудшилось состояние здоровья

Ранее уехавшая из больницы москвичка, которая отравилась арбузом, попала в реанимацию
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Москве у 38-летней родственницы бабушки и внучки, которые умерли после отравления арбузом из магазина, стабилизировалось состояние и она под свою ответственность уехала домой. Однако позже ее здоровье вновь ухудшилось и женщину увезли в реанимацию, сообщает «Пятый канал».

По данным телеканала, она находится в инфекционной больнице. Согласно результатам анализов в ее организме имеется кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения. Москвичка находится в тяжелом состоянии, врачи пока не давали каких-либо прогнозов.

10 сентября стало известно, что девочку, ее мать и бабушку госпитализировали после того, как они поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, состояние матери врачи стабилизировали. С жалобами на отравление в больницу попала и соседка семьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Представители «Магнита» огласили результаты экспертизы арбузов с прилавка: отклонения от норм пищевой безопасности в ягодах не нашли.

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