Стали известны детали проверки дома после гибели бабушки и внучки в Москве

В Москве, где погибли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка после отравления предположительно арбузом, проверят пробы воды в доме на Совхозной улице, передает РЕН ТВ.

Специалисты прибыли в дом на Совхозной улице в Москве в защитных костюмах, чтобы выяснить детали инцидента. Они планируют проверить все продукты в квартире погибших. Дом оценили на факт утечки газа.

Пенсионерка и ее несовершеннолетняя внучка, а также 38-летняя женщина попали в больницу в пятницу, 10 сентября, с сильным отравлением. Кроме того, туда же доставили 11-летнего мальчика из соседней квартиры. По предварительным данным, они могли отравиться арбузом, купленным накануне в магазине «Магнит». Врачи наблюдали у всех пациентов сильную рвоту. Медики не смогли спасти двух человек и констатировали смерть. Позже стало известно о поступлении в клинику еще одной жительницы дома, где произошло отравление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Следователи работают в больнице и в доме на Совхозной улице. В сети «Магнит» заявили, что сняли с продажи всю партию арбузов в магазине.