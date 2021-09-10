Соседка умерших после покупки арбуза москвичек рассказала об отравлении сына

В Москве соседка семьи, в которой умерли бабушка и внучка после покупки арбуза, рассказала, что ее сын почувствовал себя плохо в тот же день, что и скончавшиеся. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам женщины, ее сын не ел арбуз. «Вообще ничего не было, он себя прекрасно накануне чувствовал. И началось это уже после того, как он лег спать. Он даже спал уже, потом проснулся в туалет, и у него рвота произошла», — сказала она.

Москвичка выразила сомнения, что у ребенка было отравление. «На продукты у меня нет подозрений. Мне кажется, это какая-то кишечная инфекции, грязь. Он в этот вечер как раз гулял на футбольном поле», — отметила собеседница телеканала.

Она заявила, что сейчас сын находится в нормальном состоянии, рвоты больше нет. Мальчик жаловался на боли в животе, было подозрение на кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось, что родственница умерших попала в реанимацию. Согласно результатам анализов в ее организме имеется кишечная бактериальная инфекция неясного происхождения. Москвичка находится в тяжелом состоянии, врачи пока не давали каких-либо прогнозов.

10 сентября сообщалось, что девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку.