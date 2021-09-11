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Токсиколог назвал возможную причину массового отравления россиян арбузом

Врач-токсиколог Тимаков: отравление арбузом могло произойти из-за химических примесей
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Врач-токсиколог Евгений Тимаков назвал возможную причину массового отравления москвичей арбузом. В беседе с РЕН ТВ он предположил, что россияне могли съесть плод с химическими примесями или же стать жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.

По словам врача, также арбуз мог быть поражен грибковыми инфекциями. «Надо смотреть, в каких условиях выращивался плод, какие удобрения применялись. Арбуз — ягода, которая все высасывает из почвы, и плохое, и хорошее. Если земля перенасыщена удобрениями, то арбуз вбирает в себя все: микроэлементы, тяжелые металлы, химические вещества, они как раз в большом количестве накапливаются в подкорковом слое», — сказал Тимаков и добавил, что у того, кто попробует такой плод, может отказать печень и пострадать центральная нервная система.

По его словам, необходимо проверить, чем обрабатывали арбузы и почему плоды не прошли контроль качества. Врач отметил, что отравленный арбуз по вкусу не отличается от обычного, поэтому перед покупкой необходимо смотреть на целостность плода: если у плода помят бок, есть большой риск, что в нем будут образовываться токсины, связанные с началом гниения.

Также Тимаков не стал исключать диверсию. Он предположил, что конкуренты по бизнесу могли вкачать что-то в плоды.

«Я придерживаюсь того, что арбуз выращивали на некачественно обработанной земле. Дезинфекция, проведенная накануне, как причина летального эффекта может рассматриваться, если травили насекомых или крыс и средство попало на плоды. А покупатель перед употреблением не вымыл арбуз», — заключил токсиколог и отметил, что эту версию можно исключить, если проводилась антивирусная дезинфекция.

Ранее 11 сентября стало известно, что из дома на Совхозной улице в Москве госпитализировали двух детей (девочек в возрасте 12 и 17 лет) и 26-летнего взрослого. В больницу попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных выявили признаки отравления.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку доставили в больницу после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». По данным Депздрава столицы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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