Родственники отравившихся арбузом москвичек рассказали об их состоянии

Родственники девочек, которые, предположительно, отравились арбузом и были госпитализированы, рассказали об их состоянии. Семья проживает в том же доме, что и погибшие накануне после отравления ягодой подросток и пенсионерка. С матерью и дядей юных москвичек поговорили журналисты LIFE SHOT, видео опубликовано в Telegram-канале издания.

Дядя сестер рассказал, что пострадавшие находятся под капельницей: по его словам, врачи пока не делают прогнозов об их состоянии, но очевидно, что ситуация серьезная. Мать девочек рассказала, что после того, как они съели арбуз, их долго тошнило — около четырех часов до момента, пока родственники не вызвали скорую помощь. Женщина сама ела ягоду и пожаловалась на то, что теперь страдает от диареи.

Ранее 11 сентября стало известно, что из дома на Совхозной улице в Москве госпитализировали двух детей (девочек в возрасте 12 и 17 лет) и 26-летнего взрослого. В больницу попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных выявили признаки отравления.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит» в Москве. По данным Депздрава Москвы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.