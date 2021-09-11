Россия
 
Последние новости
В России выявили 18 891 новый случай коронавируса
Российские школьники украли деньги родителей и сбежали из дома
Москвичам стала доступна интерактивная карта столицы 50-летней давности 
Пушков отреагировал на заявление о скором нападении России на Эстонию
Глава «Нафтогаза» описал способ заблокировать «Северный поток-2» после запуска
Собянин оценил темпы восстановления экономических показателей Москвы
Танк Т-90С отбуксировали вручную
В туалете торгового центра на шестилетнюю москвичку упала плитка 
Стало известно о возможности для бразильцев из «Зенита» сыграть против «Челси»
Медведев рассказал о крахе «американской модели» в Афганистане
Новости партнеров
Прослушать новость

Родственники отравившихся арбузом москвичек рассказали об их состоянии

Родственники отравившихся девочек: они под капельницей, врачи не говорят об их состоянии
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Родственники девочек, которые, предположительно, отравились арбузом и были госпитализированы, рассказали об их состоянии. Семья проживает в том же доме, что и погибшие накануне после отравления ягодой подросток и пенсионерка. С матерью и дядей юных москвичек поговорили журналисты LIFE SHOT, видео опубликовано в Telegram-канале издания.

Дядя сестер рассказал, что пострадавшие находятся под капельницей: по его словам, врачи пока не делают прогнозов об их состоянии, но очевидно, что ситуация серьезная. Мать девочек рассказала, что после того, как они съели арбуз, их долго тошнило — около четырех часов до момента, пока родственники не вызвали скорую помощь. Женщина сама ела ягоду и пожаловалась на то, что теперь страдает от диареи.

Ранее 11 сентября стало известно, что из дома на Совхозной улице в Москве госпитализировали двух детей (девочек в возрасте 12 и 17 лет) и 26-летнего взрослого. В больницу попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. У всех госпитализированных выявили признаки отравления.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит» в Москве. По данным Депздрава Москвы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Еще трех человек госпитализировали после отравления арбузом в Москве
Назван поставщик арбузов в случае со смертельным отравлением
В Москве заявили о неоднозначных причинах смерти съевших арбуз бабушки и внучки