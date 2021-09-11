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В Москве заявили о неоднозначных причинах смерти съевших арбуз бабушки и внучки

В Москве расследуют причины отравления бабушки и внучки после того, как они съели арбуз
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Фото: Pixabay

В Москве семью из трех человек госпитализировали в больницу после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит». Внучка и бабушка скончались, у матери стабилизировалось состояние здоровье, однако, через некоторое время ей вновь стало плохо и женщину увезли в реанимацию. Кроме того, в тот же день в больницу попала их соседка, а также сын другой соседки. Причины инцидента расследуются, однако ситуация выглядит неоднозначно. Выдвигаются различные версии об их смерти.

«Магнит» отрицает вероятность причастности их продукта к отравлению

В пресс-службе магазинов «Магнит» заявили, что лабораторная экспертиза не обнаружила отклонений от норм пищевой безопасности в арбузах, продававшихся в магазине. Кроме того, с прилавков магазина убрали всю партию арбузов до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Также стало известно, что поставщиком партии арбузов, продававшихся в магазине на Совхозной улице, является крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин». В «Магните» поставщика назвали крупнейшим российским производителем бессемянных арбузов. Глава КФХ Алексей Каныгин заверил, что качество их продукции «на голову превосходит европейские арбузы».

40 000
тонн урожая собирает каждый год КФХ «Каныгин»

Неоднозначные причины смерти

Telegram-канал Mash сообщил, что причиной смерти 15-летней девочки стала полиорганная недостаточность. В документах ДГКБ № 9, куда она поступила с симптомами сильного отравления, сказано, что пациентка погибла из-за отказа внутренних органов.

Соседка семьи, в которой умерли двое человек, рассказала, что ее сын почувствовал себя плохо в тот же день, что и скончавшиеся, однако, по словам женщины, ее сын не ел арбуз. Москвичка сомневается в том, что ее ребенок отравился.

Позже состояние ее сына улучшилось, рвота прошла. Мальчик жаловался на боли в животе, было подозрение на кишечную инфекцию.

Жительница соседнего дома на Совхозной улице, откуда увезли пострадавших заявила, что обнаружила в супермаркете, где был куплен арбуз, бананового паука, который мог стать причиной инцидента.

Яд насекомого воздействует на нервную систему человека. Его укус может стать смертельным, если человеку вовремя не дать противоядие

Сосед погибших бабушки с внучкой, рассказал об их семье. По его словам, у них была порядочная, приличная семья. Бабушка была на пенсии и следила за своим здоровьем. Кроме того, он также усомнился в том, что причиной произошедшего является отравление арбузом.

Заведующий кафедрой токсикологии и экстремальной медицины СЗГМУ имени И.И. Мечникова Виктор Шилов считает, что причиной летального отравления арбузом может быть намеренное отравление ягоды, поскольку в ином случае умереть от употребления этого плода нельзя.

Однако, нутрициолог Нина Козлова отметила, что съев арбуз есть вероятность отравиться от содержащихся в нем нитратов или бактерий, попавших через треснувшую корку плода. Исход в таком случае не должен стать летальным, но состояние пострадавшего может оказаться крайне тяжелым.

Специалисты прибыли в дом погибших в защитных костюмах. Они проверили все продукты в квартире и оценили дом на факт утечки газа.

Следователи возбудили уголовное дело

ГСУ Следственного комитета России по столице сообщило о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»). Представители торговой сети «Магнит» сотрудничают со следствием и предоставляют органам необходимую информацию.

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