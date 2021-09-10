Сосед рассказал об умершей после отравления арбузом из «Магнита» семье

В Москве сосед семьи, в которой после отравления арбузом из супермаркета «Магнит» умерли 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, рассказал о них телеканалу РЕН ТВ.

«Порядочная семья. Мы все здесь живем с момента, как дом построили — с 1970-х годов. Очень приличная семья. Бабушка на пенсии, следила за здоровьем», — заявил собеседник телеканала. Он также рассказал, что несколько лет назад у женщины умер от сердечного приступа муж.

Также мужчина отметил, что отравление арбузом — только предположительная причина трагедии. «Может, это инфекция какая-то, по вентиляции, может, прошло. Надо же брать смывы на бактерии. Это может вообще быть новая инфекция», — заключил он.

Ранее в доме, где жили 61-летняя женщина и ее 15-летняя внучка, взяли пробы воды. Также специалисты планируют проверить все продукты в квартире погибших.

10 сентября сообщалось, что девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку.