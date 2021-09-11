Назван поставщик арбузов в случае со смертельным отравлением

Пресс-служба «Магнита» сообщила, что поставщиком партии арбузов, продававшихся в магазине на Совхозной улице в Москве, является крестьянско-фермерское хозяйство «Каныгин» (КФХ). Хозяйство сотрудничает с торговой сетью в расследовании после случая смертельного отравления бабушки и внучки, сообщает РИА Новости.

В «Магните» назвали КФХ «Каныгин» крупнейшим российским производителем бессемянных арбузов. Продукция хозяйства поставляется и в другие торговые сети. Каждый год «Каныгин» собирает урожай в 40 тысяч тонн.

«Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза», — подчеркнул глава КФХ Алексей Каныгин.

Ранее пресс-служба Депздрава Москвы раскрыла подробности смертельного отравления арбузом. 9 сентября медики зафиксировали несколько новых вызовов скорой помощи из-за острой кишечной инфекции у семьи. Первая бригада приехала на вызов к пожилой женщине, врачи посоветовали ей госпитализироваться, но она не согласилась ехать в больницу.

10 сентября 15-летнююю, девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит» в Москве. С жалобами на отравление в больницу также попала соседка семьи. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, несоответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.