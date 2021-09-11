Продавец рассказала об арбузах после случаев отравления россиянок

Продавец-консультант одного их магазинов района Люблино в Москве, где после покупки арбузов в супермаркете «Магнит» смертельно отравились два человека, рассказала о продававшихся продуктах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Конечно, все [делаем] обработки. У нас все с сертификатами. Когда они поступают на большой базе, там проверяют», — заявила она.

Продавщица не верит в версию отравления — она считает ее «сказкой про белых медвежат». По словам россиянки, арбузы в близлежащих магазинах продаются от разных поставщиков, ранее об отравлениях никто из покупателей не говорил.

Россиянка добавила, что сама недавно ела арбуз и уверена в том, что с ним было все в порядке.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из магазина «Магнит» в Москве. По данным Депздрава Москвы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Родственники двух детей, которых также госпитализировали с отравлением, рассказали, что пострадавшие находятся под капельницей.