Подозрительные действия в «Магните» перед отравлением россиян попали на видео

Появилось несколько видео, снятых камерами наблюдения в магазине «Магнит» на Совхозной улице в московском районе Люблино перед массовым отравлением россиян. Кадры выложил РЕН ТВ.

На одном из роликов виден подозрительный мужчина, стоящий у стеллажа с фруктами. В какой-то момент он резко убегает. Телеканал уточняет, что не обладает информацией о дате этого видео.

На другой записи зафиксировано действие работника магазина, проводящего санобработку помещения. Видно, как мужчина с опрыскивателем проходит мимо фруктов. Это видео датировано 7 сентября, за день до покупки в этом «Магните» арбуза, которым могли отравиться жильцы близлежащего дома. Позднее супермаркет был опечатан.

Также стало известно, что неизвестные пробрались в уже опечатанный магазин. Нарушители сорвали полицейскую пломбу и начали изучать камеры, направленные на стеллажи с фруктами. В полиции утверждают, что их сотрудники не имеют к этому отношения.

Ранее Врач-токсиколог Евгений Тимаков назвал возможную причину массового отравления москвичей арбузом. Он предположил, что россияне могли съесть плод с химическими примесями или же стать жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети. Также эксперт отметил, что дезинфекция как причина летального эффекта может рассматриваться, если травили насекомых или крыс и средство попало на плоды, а покупатель перед употреблением не вымыл арбуз. Однако, уточнил он, эту версию можно исключить, если проводилась антивирусная дезинфекция.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

