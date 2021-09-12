Полиция увезла трех человек из дома с отравившимися людьми на Совхозной улице

Полиция увезла трех человек из дома на Совхозной улице в московском районе Люблино, где было зафиксировано массовое отравление. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, все выведенные из здания являются жильцами этого дома.

На данный момент есть несколько версий ЧП. По одной из них, жильцам дома могло стать плохо из-за капитального ремонта — не исключается, что во время работ использовался опасный токсин. Также рассматривалась версия отравления арбузами, которые были куплены в расположенном неподалеку магазине. Кроме того, не исключается вариант, что люди пострадали после того, как в доме травили насекомых.

10 сентября, врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.