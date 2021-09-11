К смертельному отравлению людей на Совхозной улице мог привести капремонт дома

Сотрудники правоохранительных органов проверят версию смертельного отравления людей на Совхозной улице в московском Люблине из-за капремонта, который проводился в доме. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

После появления предположений о том, что химикаты, используемые рабочими в процессе ремонта, могли стать причиной трагедии, полицейские решили взять строительные материалы и растворы на экспертизу. При этом правоохранители не связывают отравления с летальным исходом с остальными случаями на Совхозной улице.

Ранее сообщалось, что врачи начали поквартирный обход в московском доме, где произошли массовые отравления жителей. Медики уточнили, что в первую очередь проверяют состояние здоровья детей, проживающих в доме. Они прибыли на место ЧП в противочумных костюмах.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. С жалобами на отравление также госпитализировали соседку семьи. Позже еще три человека из того же жилого дома попали в больницу с признаками интоксикации.