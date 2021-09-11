Врачи начали обход квартир после случаев смертельного отравления арбузами

Медики начали поквартирный обход дома в Москве, где смертельно отравились две россиянки

В доме на Совхозной улице в Москве, где произошли случаи смертельного отравления арбузами, врачи начали поквартирный обход. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Медики уточнили, что в первую очередь проверяют состояние здоровья детей, проживающих в доме. Они прибыли на место ЧП в противочумных костюмах.

10 сентября 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку госпитализировали после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». По данным Депздрава Москвы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. С жалобами на отравление также госпитализировали соседку семьи.

Позднее стало известно, что еще трех человек госпитализировали после отравления арбузом в Москве. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.