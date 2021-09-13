Советский вирусолог оценил симптомы отравления арбузом из «Магнита» у россиян

Советский и российский ученый и вирусолог Алексей Аргановский оценил симптомы россиян после отравления арбузом из «Магнита» в московском районе Люблино. Его слова приводит «Комсомольская правда».

По словам вирусолога, несмотря на то, что симптомы похожи на новый штамм дельта-варианта коронавируса, речь идет об отравлении.

«Рвота, диарея — действительно это одни из симптомов нового дельта-штамма коронавируса. Но с такой молниеносной скоростью распространиться вирус среди жителей одного дома не мог. На данный момент науке не изветно о существовании ни одного вируса, который мог бы вот так циркулировать внутри одного жилого дома. С большой долей вероятности речь идет именно об отравлении каким-то химическим веществом», — выразил мнение Аргановский.

Вирусолог Дмитрий Долгинов в свою очередь заявил, что единственный продукт, который может вызвать смертельно пищевое отравление, — это грибы. «От арбузов даже тех, что напичканы нитратами никто не умирал и не умрет», — отметил специалист.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы ядовитого вещества — этиленгликоля. Его используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11. По одной из версий, жильцам дома могло стать плохо из-за капитального ремонта — не исключается, что во время работ использовался опасный токсин.