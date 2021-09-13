В крови погибших после отравления арбузом из «Магнита» россиянок нашли следы яда

В крови погибших после отравления арбузом из «Магнита» москвичек нашли следы этиленгликоля

В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы ядовитого вещества — этиленгликоля. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Уточняется, что попадание данного вещества в организм может привести к летальному исходу. Его используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Основной версией трагедии считают отравление дезинфицирующим средством, которым обрабатывали торговый зал. В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».