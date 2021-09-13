Врач оценил приоритетную версию СКР о смерти москвичек после отравления арбузом

Предназначенные для уничтожения насекомых средства для дезинфекции — инсектициды — не могли вызвать смертельного отравления москвичек. Об этом «Ленте.ру» сообщил главный дезинфектор, врач-дезинфектолог и эксперт по борьбе с насекомыми и грызунами Николай Дубинин, комментируя приоритетную версию Следственного комитета России (СКР) о нарушении правил проведения дезинсекции в магазине сети «Магнит».

По его словам, обработка в магазине действительно проводилась — это видно и на записи с камер наблюдения — и инсектициды, безусловно, попали на арбузы. Но отравиться ими покупательницы «Магнита» не могли.

«Инсектициды проникнуть через арбузную корку не могли. В тех количествах, которые могли бы быть опасными, этого не могло произойти тем более. То есть да — вещество это было, но причиной отравления не является. Грубо говоря, чтобы отравиться, им нужно было ложкой этот инсектицид есть», — отметил эксперт.

По словам Дубинина, инсектициды оказывают, в основном, ингаляционное воздействие и при вдыхании вызывают раздражение дыхательной системы: вызывают кашель, чихание, затруднение дыхания. В случае, если человек прикоснулся к обработанной такими веществами поверхности, появляется раздражение. Если при этом оно попадет с рук на слизистые, например в глаза, это вызывает жжение.

Также Дубинин прокомментировал версию об отравлении этиленгликолем — ядовитым веществом, найденным в крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки. «Этиленгликолем отравление происходит, когда люди пьют различные омывающие жидкости в большой дозе... Этиленгликоль, кстати, в нашем организме является метаболитом, и естественным путем образуется. Почему его нашли в крови, мне сказать затруднительно, я не знаком с историей болезни этих пациентов», — подытожил эксперт.

10 сентября медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Пенсионерка и девочка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших возросло до 11.

Специалисты Роспотребнадзора 13 сентября заявили, что обнаружили следы вещества для уничтожения насекомых в арбузах. Следователи считают приоритетной версией смертельного отравления нарушение правил проведения дезинсекции в магазине.