Стала известна приоритетная версия смерти москвичек после отравления арбузом

Приоритетной версией смертельного отравления арбузом в Москве является нарушение правил проведения дезинсекции в магазине сети «Магнит». Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве.

«Допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, СКР задержал 39-летнего сотрудника компании по делу о смертельном отравлении арбузом двух москвичек.

10 сентября троих человек в Москве госпитализировали после отравления арбузом из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее количество пострадавших жильцов дома увеличилось до 11.