Российский врач оценил возможность отравления этиленгликолем из арбуза насмерть

Этиленгликоль является опасным веществом, употребление которого даже в небольших количествах может привести к тяжелому отравлению и смерти. Такую возможность оценил российский реаниматолог Феодорит Сеньчуков в интервью изданию «Ридус».

Однако он высказал сомнение, что отравиться им насмерть можно через продукты или водопроводную воду. «Что касается дозы, то организм каждого человека индивидуален, в среднем смертельной считается около 100 миллилитров, но отравиться можно и меньшей дозой. Но для того, чтобы отравиться этиленгликолем, его нужно пить», — уточнил специалист.

По его словам, случайно отравиться данным веществом в быту практически невозможно, так как оно имеет резкий неприятный запах. Кроме того, добровольно пить подобные жидкости могут лишь страдающие от алкоголизма люди в состоянии похмелья, добавил Сеньчуков.

Что касается страхов населения о попадании этиленгликоля в водопроводную воду, то они тоже напрасны. По мнению реаниматолога, люди почувствовали бы запах от загрязненной воды, помимо этого, потребовалось бы вылить в городскую сеть водоснабжения огромный объем этиленгликоля, чтобы его водный раствор мог спровоцировать серьезное отравление. То же самое можно сказать об обработке арбузов или других ягод, фруктов и овощей загрязненной водой.

Трое человек в Москве были госпитализированы в пятницу, 10 сентября, после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших жильцов дома увеличилось до 11.

Стало известно, что в крови погибших нашли следы этиленгликоля. Его используют как компонент тормозных жидкостей, средств для мытья стекол и антифризов.