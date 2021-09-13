Директор проводившей дезинсекцию в «Магните» фирмы сбежал от журналистов

Генеральный директор фирмы «Климовск Дез», которая проводила санитарную обработку в магазинах сети «Магнит», сбежал от неудобных вопросов журналистов. Дмитрий Кутьев сказал, что ему ничего неизвестно о результатах лабораторных исследований Роспотребнадзора. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным ГСУ Следственного комитета по столице, в настоящее время сотрудник частной компании доставлен в подразделение ведомства. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

Ранее стало известно, что основной версией смертельного отравления арбузом в Москве является нарушение правил проведения дезинсекции в магазине сети «Магнит».

10 сентября троих человек в Москве госпитализировали после отравления арбузом из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка скончались, состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее количество пострадавших жильцов дома увеличилось до 11.