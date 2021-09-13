Появилось видео задержанного по делу о смертельном отравлении арбузом в Москве

Опубликовано видео обработки химикатами торгового зала, которую проводит подозреваемый по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве. Следственный комитет России показал запись с камер видеонаблюдения на своем YouTube-канале.

На кадрах виден мужчина, который занимается дезинсекцией помещения магазина.

Ранее 13 сентября сообщалось о задержании 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обеззараживанием торгового зала. Он доставлен к следователю. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

Следствие считает приоритетной версию о нарушении правил при проведении химической обработки в торговом помещении. Сотрудники СКР допросили сотрудников компании, проводивших дезинсекцию продуктового магазина, изъята документация и образцы веществ, использовавшихся при процедуре.

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших после того, как они съели арбуз, купленный в «Магните», обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может непосредственно привести к летальному исходу — этиленгликоль используют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви.

В сети магазинов «Магнит» заявили, что проводят расследование, и пообещали убрать продукцию из последней партии с прилавков всей сети.