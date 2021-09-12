Юрист объяснил порядок действий при покупке некачественных продуктов

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил порядок действий в случае, если вы купили некачественную продукцию, и назвал способ наказать непорядочного продавца. Об этом в воскресенье, 12 сентября, пишет RT.

Он отметил, что в такой ситуации у покупателя есть четыре варианта действий. Во-первых, он может потребовать замены на товар той же марки и модели. Во-вторых, он может требовать то же самое, но с перерасчетом цены. В-третьих, он может потребовать незамедлительного и бесплатного устранения недостатков купленного товара или, если чинили сами, возмещения расходов. И, наконец, он имеет право отказаться от сделки, вернуть некачественный товар и потребовать возврат денег.

Соловьев отметил, что товары, относящиеся к категории продовольственных, чаще всего возврату и обмену не подлежат из-за того, что после нарушения заводской упаковки однозначно сложно определить, пользовался потребитель ими или нет.

По этой причине в случае, если вам попался некачественный продовольственный товар, придется потратиться на экспертизу и вместе с чеком принести его в специализированную лабораторию. После этого с официальным заключением можно писать претензию к торговой точке.

Если там не отреагируют на жалобу, права потребителя должна защитить региональная торговая инспекция. Если и там не помогли, можно обратиться в суд.

«В суде, кстати, можно будет взыскать не только материальный, но и моральный ущерб. Однако это весьма небыстрый и непростой путь», — рассказал доктор юридических наук.

Соловьев также напомнил, что проверять сроки годности и целостность упаковки лучше сразу в магазине. Потом продавцы могут не принять претензии к качеству продукта и покупатель только потратит время и нервы.

10 сентября стало известно, что в Москве девочка, ее мать и бабушка попали в больницу после того, как поели арбуз из магазина «Магнит». Школьница и пенсионерка умерли, а состояние матери удалось стабилизировать. Позже с жалобами на отравление госпитализировали их соседку.