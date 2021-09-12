Рабочие съехали из дома отравившихся на Совхозной улице

Рабочие уехали из дома в Москве, где жители умерли после возможного отравления арбузом

Рабочие съехали из дома на Совхозной улице в Москве, где две жительницы которого отравились и умерли, а еще несколько их соседей были госпитализированы, предположительно, после отравления арбузом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как сообщил корреспондент канала, он заметил на улице мужчин, сворачивающих матрасы у подъезда. По их словам, они делали ремонт в одной из квартир, но после скандала решили уехать из дома по собственному желанию. О причинах такого решения рабочие не рассказали.

Отмечается, что, согласно некоторым данным, мужчины делали капитальный ремонт, однако сами они это не подтвердили.

Накануне, 10 сентября, врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как те съели арбуз из магазина «Магнит». По данным Депздрава столицы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате погибли, а состояние женщины врачи сумели стабилизировать. В больницу попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. Следственный комитет начал уголовное дело.

По мнению врача-токсиколога Евгения Тимакова, россиянки могли съесть плод с химическими примесями или же стать жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.