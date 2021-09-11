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Возле дома отравившихся на Совхозной улице заметили полчища тараканов

Возле дома, где отравились и умерли внучка и бабушка, заметили большие скопления тараканов
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Кадр: News Today / YouTube

Огромные полчища тараканов заметили возле дома на Совхозной улице, две жительницы которого отравились и умерли, а еще несколько их соседей были госпитализированы, предположительно, после отравления арбузом. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Газета публикует заснятое очевидцами видео: на нем видны десятки насекомых вокруг канализационного люка. По рассказам жителей дома, незадолго до отравления со смертельным исходом в доме вывешивали объявление о выведении тараканов. Пока неясно, травили ли паразитов в доме и может ли это быть связано со смертями двух человек.

Накануне, 10 сентября, врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как те съели арбуз из магазина «Магнит». По данным Депздрава столицы, пожилая женщина не сразу согласилась поехать в больницу. Бабушка и внучка в результате погибли, а состояние женщины врачи сумели стабилизировать. В больницу попали и две жительницы других домов на Совхозной — это женщины в возрасте 55 и 62 лет. Следственный комитет начал уголовное дело.

По мнению врача-токсиколога Евгения Тимакова, россиянки могли съесть плод с химическими примесями или же стать жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.

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