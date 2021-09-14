Задержанный по делу о смертельном отравлении арбузом не признал свою вину

Дезинсектор Котов не признал свою вину после смертельного отравления москвичек арбузом

Задержанный сотрудник фирмы дезинсекции 39-летний Антон Котов, который обрабатывал химикатами торговый зал магазина «Магнит» на Совхозной улице в Москве, не признает свою вину по делу о смертельном отравлении арбузом двух человек. Об этом сообщает RT.

Об этом задержанный рассказал посетившим его в ИВС на Петровке,38 Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). По словам члена ОНК Георгия Иванова, подозреваемый раньше не привлекался к уголовной ответственности. Дезинсектором задержанный работает полгода, раньше он был водителем-экспедитором.

Также Иванов добавил, что задержанный мужчина «находится в замешательстве», у него нет сменной одежды, в камере он сидит в рабочем комбинезоне.

По словам Котова, работодатель предоставил ему адвоката.

Ранее 13 сентября сообщалось о задержании 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала. Он доставлен к следователю. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.

В крови 61-летней москвички и ее 15-летней внучки, погибших после того, как они съели арбуз, купленный в «Магните», обнаружены следы смертельно ядовитого вещества — этиленгликоля. По словам специалистов, попадание этого вещества в организм может привести к летальному исходу.

Врач-дезинфектолог и эксперт по борьбе с насекомыми и грызунами Николай Дубинин высказал мнение, что предназначенные для уничтожения насекомых средства для дезинфекции — инсектициды — не могли вызвать смертельного отравления.