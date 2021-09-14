Технолог оценил связь действий дезинсектора со смертельным отравлением арбузом

Алексей Меньшиков: дезинсектор мог усилить концентрацию вещества в несколько раз

Для наступления смерти от попавшего в арбуз предназначенного для уничтожения насекомых средства необходима огромная доза вещества. Об этом рассказал РБК руководитель департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков, комментируя версию связи гибели людей от арбуза с химической обработкой в магазине сети «Магнит».

Он предположил, что в случае проблем с насекомыми, дезинсектор мог усилить концентрацию вещества в несколько раз. По словам Меньшикова, к летальному исходу могло привести использование концентрированного средства, не по инструкции — например, 50-70 граммов на литр вместо 10 граммов, добавление дополнительных химических элементов. Он также добавил, что попадание концентрированной химии в организм особенно опасно для людей со слабым иммунитетом и маленьких детей.

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При этом технолог подчеркнул, что в случае смерти покупателей от инсектицида, виноват не только исполнитель, но и заказчик работ. Он указал на то, что, в соответствии со стандартами Роспотребнадзора, продукты должны быть покрыты герметичной пленкой, чего не было сделано в магазине «Магнит».

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.

13 сентября задержали 39-летнего сотрудника «Климовск Дез», который занимался санитарной обработкой торгового зала «Магнита». Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.