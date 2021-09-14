Химик назвал две возможные причины смертельного отравления арбузами

Химик-токсиколог Роман Хряпин назвал две возможные причины смертельного отравления арбузами в Москве. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Московский комсомолец».

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Согласно первой версии, заражение продуктов в магазине произошло умышленно. «Чтобы накачать арбуз такой дозой этиленгликоля, которая способна серьезно отравить человека, ягоду надо было либо сутками вымачивать в ванне с веществом, либо умышленно закачать его из шприца», — подчеркнул Хряпин.

По второй версии химика, опасные вещества могли попасть в арбузы еще на бахче. Он отметил, что это возможно, если поле было обработано агрохимикатами несколько раз за сезон. «Эти вещества сходны по составу и принципу действия со средствами против насекомых, которые используются в помещениях», — отметил он, подчеркнув, что они «гораздо жестче и опаснее».

При этом Хряпин добавил, что вещества не могли бы впитаться через плотную кожуру в смертельных количествах после обработки помещений. По его словам, если бы дезинфектор не выполнил требования безопасности или превысил концентрацию химикатов, он отравился бы первым. «А с ним все в порядке. Максимальную дозу можно получить именно в момент распыления», — заключил эксперт.

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.

13 сентября задержали 39-летнего сотрудника «Климовск Дез», который занимался санитарной обработкой торгового зала «Магнита». Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По предварительной версии, раствор для санитарной обработки мог быть изготовлен в неправильных пропорциях, из-за чего на арбузы попало много ядовитых веществ.

