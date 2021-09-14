Гендиректор фирмы дезинфекции прокомментировал задержание своего сотрудника

Генеральный директор фирмы «Климовск Дез», которая проводила санитарную обработку в магазинах сети «Магнит», прокомментировал задержание своего сотрудника, которого подозревают в нарушении правил проведения дезинсекции. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По его словам, сотрудник обрабатывал «Магнит» на Совхозной улице в присутствии руководителя магазина и по всем правилам безопасности.

«Обрабатывал нижние плинтуса, обрабатывал согласно инструкции. Он развел химию в нужной дозировке, он обработал нижние плинтуса, пути миграции насекомых. Он сделал все правильно и вообще ничего не нарушил. Его сделали виноватым», — заявил гендиректор.

10 сентября медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве. Пенсионерка и девочка скончались в медучреждении, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших возросло до 11.

13 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего сотрудника «Климовск Дез», который занимался санитарной обработкой торгового зала. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек.