Арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом обжалуют

Защита обжалует арест сотрудника частной службы дезинфекции Антона Котова, обвиняемого по уголовному делу о смертельном отравлении арбузом двух человек. Об этом в среду, 15 сентября, сообщил ТАСС адвокат арестованного Андрей Сергеев.

«В рамках предъявленного обвинения, которое неконкретно содержит варианты "если", "возможно". Антон вину не признает, так как между его действиями [и отравлением] нет причинно-следственной связи... А решение следствия просить ареста для моего подзащитного было принято чрезмерно быстро», — сказал Сергеев.

Ранее 15 сентября Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу дезинсектора Антона Котова до 10 ноября 2021 года. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

9 сентября 61-летняя москвичка и ее 15-летняя внучка были госпитализированы после отравления арбузом, купленном в «Магните» на улице Совхозная в Москве. Несмотря на помощь медиков, они скончались в больнице. По версии следствия, именно Котов проводил обработку от насекомых с нарушением правил в магазине, где 61-летняя москвичка и ее 15-летняя внучка купили арбуз.