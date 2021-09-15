В организмах умерших после отравления арбузом москвичек нашли два яда

У скончавшихся после отравления арбузом двух москвичек обнаружили этиленгликоль и цигатрин

Судмедэкспертиза обнаружила в организмах скончавшихся после отравления арбузом в Москве бабушки и внучки два токсичных вещества — этиленгликоль и цигатрин. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники.

Окончательные результаты экспертизы еще не готовы, однако уже удалось выявить наличие двух ядов в организмах погибших. Эксперты уточняют, что для летального исхода необходима большая концентрация этих веществ.

«Оба вещества сами по себе токсичны. Не исключено, что именно их действие стало причиной смерти. Уже установлено, что женщина и ее внучка умерли от полиорганной недостаточности. Поочередно у обеих отказали почки, печень, сердце», — отмечает источник телеканала.

Ранее сообщалось, что 61-летняя москвичка и ее 15-летняя внучка 9 сентября были госпитализированы после отравления арбузом, купленном в «Магните» на улице Совхозная в Москве. Несмотря на помощь медиков, они скончались в больнице.

13 сентября полиция задержала 39-летнего сотрудника частной компании, занимавшегося обработкой торгового зала. Мужчину подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Свою вину мужчина не признал.