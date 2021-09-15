В деле о смертельном отравлении россиянок арбузом появятся новые фигуранты

Источник ТАСС: в деле об отравлении двух человек арбузом могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле о смертельном отравлении арбузом двух человек — 61-летней москвички и ее 15-летней внучки — могут появиться новые фигуранты. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, следователи опросили по делу сотрудников магазина, а также руководство частной компании ООО «Областной центр дезинфекции», работник которой проводил дезинсекцию в магазине «Магнит».

«В ходе проведения следственных действий были опрошены в качестве свидетелей руководство и сотрудники компании, которая проводила дезинсекцию в "Магните". В деле могут появиться новые фигуранты после получения результатов ряда экспертиз», — сказал собеседник.

15 сентября Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу дезинсектора Антона Котова до 10 ноября 2021 года. Ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек»).

Об отравлении арбузом семьи в Москве стало известно 10 сентября. Медики госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку. Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позже число пострадавших выросло до 11.