Рoссийская школьница отравилась парами хлора во время купания в ванной

В Санкт-Петербурге 11-летний ребенок отравился парами хлора после купания в ванной

В Санкт-Петербурге одиннадцатилетнюю школьницу увезли в больницу из-за отравления хлором. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, россиянка стала нехорошо себя чувствовать после купания в ванной с утра. Вечером ребенок почувствовал себя совсем плохо, из-за чего родители вызвали скорую помощь.

Девочку привезли в стационар с отравлением. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в ванной родители ребенка держали пакет с хлором. Во время купания в него попала вода и началось испарение.

Ранее в Уфе четырнадцатилетняя школьница умерла в больнице после того, как понюхала вместе со сверстникам газ из баллончика. Врачам не удалось спасти девушку. Школьница умерла в тот же день, не приходя в сознание.