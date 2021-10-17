Раскрыты подробности продажи суррогатного алкоголя в Екатеринбурге

Координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев раскрыл подробности продажи в Екатеринбурге суррогатного алкоголя, от отравления которым скончались 18 человек. Его слова приводит издание RT в своем Telegram-канале.

По словам Чукреева, предприниматели занимались незаконной деятельностью на протяжении двух лет. Он рассказал, что в ходе проверок из павильона екатеринбургского рынка «Ботанический», где продавали суррогат, изымали контрабандную алкогольную и табачную продукцию. Тем не менее, как уточнил Чукреев, это не останавливало продавцов, и они продолжали торговать из-под прилавка.

Координатор «Народного контроля» отметил, что алкоголь приобретали люди, которые жили рядом с рынком. «Сюда шли местные маргиналы, которые покупали спирт на розлив. Приходил человек, подавал в окошко бутылочку, и ему оттуда наливали. И с понедельника, числа 11 октября, стала поступать информация о том, что люди стали умирать, которые приходили сюда за спиртом», — добавил он.

Ранее стало известно, что 18 жителей Урала скончались от отравления поддельным алкоголем. Полковник, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что 16 человек умерли в Екатеринбурге, один в Нижнем Тагиле и один в Ревде.

Представитель ведомства добавил, что по факту случившегося были задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и продаже суррогатного алкоголя. В отношении предпринимателей возбудили уголовные дела по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).