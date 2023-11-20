Трое погибли, десятки в больнице в тяжелом состоянии. Жители Астрахани массово отравились метадоном

Минздрав: в Астрахани 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками

В Астрахани произошло массовое отравление наркотическими веществами. Региональный Минздрав сообщил, что 19 пострадавших попали в больницу, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

В правоохранительных органах уточнили, что астраханцы употребляли метадон. В настоящее время проводятся экспертизы. Люди могли считать, что принимают мефедрон, поэтому не рассчитали дозировку.

По данным Telegram-канала Shot, скончались три человека: 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Более 20 пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Информацию о троих погибших в результате отравления метадоном подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Подозреваемых в сбыте наркотических препаратов задержали, это оказались иностранные граждане, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотических средств.

Первые пациенты с метадоном в крови попали в больницу 18 ноября

Первые пациенты с метадоном в крови начали поступать в токсикологическое отделение астраханской городской больницы №3 18 ноября около 14:00. Как сообщает Shot, за два дня госпитализировали 20 человек, позднее это число увеличилось до 25.

У пациентов значительный разброс по возрасту и роду занятий, самой младшей пострадавшей — 19 лет, самому старшему — 40. Стало известно, что 40-летний вахтовик впал в кому после отравления наркотиками.

По информации канала, весь метадон попал к астраханцам через одного поставщика, запрещенные вещества распространялись в городе посредством закладок, наркошоп работал в одном из мессенджеров.

Минздрав Астраханской области сообщил о 19 пострадавших от отравления

Минздрав Астраханской области сообщил, что в период с 17 по 20 ноября в городскую клиническую больницу №3 поступило 19 пациентов с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами.

В ходе лечения состояние большинства пострадавших улучшилось, двое были выписаны в удовлетворительном состоянии.

На сегодняшний день в городской клинической больнице №3 на лечении находится 17 пациентов с отравлением наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии — 6 человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате Минздрав Астраханской области

При этом в ведомстве не сообщали о летальных исходах в результате отравления.

Трое подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков задержаны

Трое подозреваемых в незаконном сбыте наркотиков были задержаны, это граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчины, возможно, причастные к массовому отравлению в Астрахани, были задержаны в Ставропольском крае в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота Ирина Волк официальный представитель МВД

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, выясняются обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, расследование находится на контроле у прокурора Астраханской области Сергея Фороста.

Как уточняет Shot, трое подозреваемых сбежали на автобусе из Астрахани в Ставрополь в тот же день, когда в больницу поступили первые пострадавшие, — 18 ноября. Практически сразу по приезде они были задержаны местной полицией, за ними выехали астраханские оперативники.

Двое подозреваемых признались в совершении преступления

Двое из троих задержанных иностранцев, подозреваемых в сбыте наркотиков, которыми отравились 20 человек в Астрахани, признались в совершении преступления.

Один из них рассказал, что приехал в Россию из Киргизии, жил в Москве и работал на стройке. Потом поехал на Ставрополье, где получил запрещенные вещества, после чего отправился в Астрахань для закладки товара. Задержанный объяснил свой поступок нуждой в деньгах.

Другой мужчина рассказал, что приехал в Астрахань с наркотиками. Он признался, что сбыл все имевшиеся у него запрещенные вещества.